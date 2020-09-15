В данный момент 16-летний Луна выступает за аргентинский Атлетико Рафаэла, но уже привлек внимание многих известных клубов, сообщает AS.

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По информации испанского издания, среди других на Алекса претендует и киевское Динамо. Правда, конкуренция в украинского клуба невероятно жесткая – Рома, Атлетико, Севилья, Валенсия, Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ювентус, Милан, Бавария, Бенфика и загребское Динамо.

Также в услугах Луны заинтересованы и топ-клубы Аргентины – Ривер Плейт, Бока Хуниорс и Сан-Лоренцо, но игрок хотел бы продолжить карьеру в Европе. "Я полон энтузиазмом и хочу осуществить свою мечту – поиграть в Европе. Я готов перейти в любой клуб, но больше всего мне нравятся Барселона, Реал и Атлетико", – сказал Алекс.

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