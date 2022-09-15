Динамо на своем сайте продемонстрировало домашний, выездной и третий комплекты формы на сезон 2022/23 от New Balance.

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Домашняя экипировка представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон Динамо, флаг Украины и надпись FCDK с обратной стороны. Диагональная полоса, расположенная вдоль всей футболки, – это дань истории и традициям клуба. Именно в форме с синей полосой футболисты Динамо выиграли свой первый титул чемпиона СССР в 1961 году.

Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах. Вдохновением при создании домашней и выездной формы стало одно из направлений уличной культуры, а именно граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева. Использование на форме элементов, присущих этому виду уличного искусства, отдает должное Киеву и символизирует единство команды с городом и фанатами.

Отдельного внимания заслуживает третий комплект формы, выполненный в национальных цветах и ​​содержащий шеврон Динамо, флаг Украины и логотип New Balance. Форма выполнена преимущественно в желтом цвете с добавлением синих элементов – на рукавах футболки размещены синие вставки, а горловина дополнена синей полоской. На передней части футболки изображена аббревиатура FCDK в виде прописных букв, расположенных вертикально. Шорты и гетры, в свою очередь, декорированы боковыми голубыми полосками.

Новый волнистый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном и зеленом цветах, а третий в желтом. Форма разработана с применением передовой технологии NB Dry для обеспечения высокой производительности и чтобы помочь игрокам сохранить сухость и чувство комфорта от первого до последнего свистка.

Продажа новой формы начнется 16 сентября в официальных интернет-магазинах и клубном фан-шопе Динамо.

К слову, дебютировать в новом обмундировании киевляне смогут уже сегодня, 15 сентября, в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа.

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