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Динамо предложило Луческу должность главного тренера, – СМИ

18:04 842 Читати українською
Динамо предложило Луческу должность главного тренера, – СМИ
Сергей Палкин и Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

На тренерском мостике Динамо могут случиться шокирующие изменения.

 

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу имеет шанс возглавить Динамо, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

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Киевляне уже сообщили 74-летнему специалисту о своем желании видеть его на этом ответственном посту, который сейчас занимает Александр Хацкевич.

Также Луческу будет присутствовать на матче третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером. Классическое состоится 10 августа, начало в 17:00.

Напомним, румынский тренер возглавлял донецкий клуб в течение 12 лет (2004-2016) и завоевал 8 кубков чемпионов Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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