"Уже давно пора обращать внимание на рынок Азии, здесь хватает хороших, качественных игроков. И самое главное, они бы были не против поехать играть в Украину, даже в нынешних условиях.

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Подсказал бы насчет кандидатов? Конечно же! Уверен, если будут кем-то интересоваться в Азии, точно будут звонить мне и спрашивать. Я всегда открыт, чем смогу – помогу. Назвать двух-трех игроков из Узбекистана или Казахстана, которые не потерялись бы в Динамо? Я-то могу, но не хочу называть фамилий. Если до этого дело дойдет, то озвучу", – поделился Шацких в интервью Украинскому футболу.

Стоит добавить, что киевское Динамо не осуществило ни одного подписания в летнее трансферное окно. Киевляне уже официально начали новый сезон, стартовав в квалификации Лиги чемпионов победой над Хамруном.

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