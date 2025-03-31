Экс-наставник Карпат, Черноморца, ЛНЗ и Львова Игорь Дулуб дал совет Борису Крушинскому относительно продолжения карьеры.

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"По стилю игры Крушинскому бы подошло Динамо. Ему нужна команда, где тренировочный процесс завязан на скорости, а не на выносливости, которая будет истощать таких игроков, как Борис. Он идеально подойдет киевлянам для еврокубков на позициях "восьмерки" или "десятки". Крушинский может хорошо действовать также из глубины. А если сравнивать с Буяльским, то Виталий гораздо более тонкий игрок", – заявил белорусский тренер в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Крушинский в текущем сезоне получал вызовы в сборную Украины U-21. На его счету 3 гола и 1 ассист в 24 матчах за Полесье, которое после 22 туров идет на 4 месте в турнирной таблице УПЛ.

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