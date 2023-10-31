Фанатам Динамо нужно выбирать игрока, наиболее выделявшегося в неудачный период.

Киевский клуб на своем официальном сайте объявил о начале голосования за лучшего игрока октября. Луна сложилась для Динамо не слишком удачно – всего одна победа, одна ничья и два поражения.

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В тройку финалистов голосования вошли Георгий Бущан, Виталий Буяльский и Владимир Бражко. Голкипер ни разу не удержал ворота "сухими", пропустил 7 голов, но часто спасал Динамо от еще больших проблем. Буяльский отличился тремя голами, а Бражко – двумя. Отдать свой голос можно в Telegram канале клуба.

Добавим, что ноябрь для Динамо начинается с тяжелейшего испытания – домашний матч против Шахтера 3-го числа.

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