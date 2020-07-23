Динамо предлагает Луческу огромную зарплату, а румын не хочет обидеть Ахметова, – СМИ

Президент киевлян Игорь Суркис пообещал румынскому специалисту зарплату в размере почти 3 млн евро в год, утверждает Ziare.

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Луческу может согласиться на предложение Динамо, однако сначала хочет спросить разрешения у Рината Ахметова. 74-летний тренер очень ценит дружеские отношения с президентом Шахтера и не собирается их портить. Отмечается, что на румына претендует еще один клуб – загребское Динамо, которое недавно уволило Игора Йовичевича.

Ожидается, что киевский гранд объявит имя нового наставника до начала сборов, то есть до 30 июля.

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