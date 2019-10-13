Динамо поздравило Усика с победой в супертяжелом весе

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил боксера Александра Усика с первой победой в супертяжелом весе.

"Дорогой Александр! Поздравляю тебя с этой важной как для тебя, так и для всей страны победой. Уверен, что миллионы украинцев, затаив дыхание, болели за тебя сегодня. Так же, как и киевские динамовцы.

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Нам очень приятно, что у нашего клуба есть такой болельщик, который прославляет Украину на международной арене. Мы верим, что эта победа станет для тебя первым шагом на пути к твоей новой цели – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", – говорится в обращении Игоря Суркиса на официальном сайте Динамо.

Стоит отметить, что Усик победил Чеза Уизэрспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.

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