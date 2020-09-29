Киевляне в своем приветствии в Instagram вспомнили трофеи, которые экс-форвард завоевал за свою игровую карьеру.

УЕФА вспомнил победный гол Шевченко в битве против Порту за Суперкубок УЕФА

Коллекция действительно впечатляет: Шевченко 5 раз становился чемпионом Украины, трижды – обладателем Кубка и один раз выигрывал Суперкубок страны в составе Динамо.

Кроме этого, Андрей Николаевич по одному разу добыл Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в составе Милана, и Кубок Англии и английской лиги за Челси.

Добавим, что Шевченко является единственным украинским обладателем "Золотого мяча" за период независимости – до него триумфаторами становились Олег Блохин и Игорь Беланов в советские времена.

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