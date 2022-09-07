Украинские клубы демонстрируют единство хотя бы во время выступлений на международной арене.

Динамо и Шахтер обменялись любезностями после победы "горняков" на РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4 – видео голов и обзор матча

Официальный Instagram-аккаунт киевлян оставил комментарий под одним постом: "С победой!". Шахтер не замедлил поблагодарить принципиального соперника.

Напомним, Динамо проведет свой еврокубковый матч только в четверг (8 сентября). "Бело-синие" в 19:45 сыграют против Фенербахче в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

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