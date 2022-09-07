Динамо поздравило Шахтер с яркой победой в ЛЧ – "горняки" отреагировали
08:52 - Читати українською
Украинские клубы демонстрируют единство хотя бы во время выступлений на международной арене.
завершено
Марьян Швед 16’
Марьян Швед 59’
Михаил Мудрик 76’
Лассина Траоре 85’
16’ Марьян Швед
59’ Марьян Швед
76’ Михаил Мудрик
85’ Лассина Траоре
Динамо и Шахтер обменялись любезностями после победы "горняков" на РБ Лейпциг.
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4 – видео голов и обзор матча
Официальный Instagram-аккаунт киевлян оставил комментарий под одним постом: "С победой!". Шахтер не замедлил поблагодарить принципиального соперника.
Напомним, Динамо проведет свой еврокубковый матч только в четверг (8 сентября). "Бело-синие" в 19:45 сыграют против Фенербахче в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
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