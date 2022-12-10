"Каждый год 10 декабря по решению ООН отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом международное сообщество отдает дань самому популярному виду спорта в мире, который для многих стал стилем жизни.

"Двигаться, чтобы вылечиться": Шапаренко показал, как восстанавливается после травмы в Бельгии



В современной трактовке футбол впервые появился в Англии, в XIX веке, хотя доказательства упоминаний об игре, похожей на футбол, были найдены на многие столетия раньше. Впрочем, первые правила и регламент игры, которым сейчас увлекаются миллионы людей по всему миру, были введены только в 1863 году. Считается, что первый международный футбольный матч состоялся в 1870 году между командами Англии и Шотландии. В 1900 году футбол стал полноправным олимпийским видом спорта.

Сейчас футбол – это не просто вид спорта, который закаляет силу воли и воспитывает характер, но увлечение, объединяющее людей не только из разных стран, но и континентов, ведь язык футбола не имеет границ. Популярность этой игры также подкрепляется ее доступностью и универсальностью – лучшие футболисты мира нередко являются выходцами из бедных районов и начинали свой футбольный путь во дворах, не слишком приспособленных к занятию спортом.

День футбола призван не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и объединять спортсменов и болельщиков, преданных этому виду спорта. В этот день мы присоединяемся к поздравлениям всем поклонникам "короля спорта" со Всемирным днем футбола!" – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 30 очков.

Динамо завершило 2022 год разгромом Металлиста и догнало Шахтер в УПЛ – Цыганков забил роскошный гол