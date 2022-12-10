Динамо поздравило болельщиков со Всемирным днем футбола
Киевский клуб вместе со всем миром отмечает день рождения самого популярного вида спорта.
"Каждый год 10 декабря по решению ООН отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом международное сообщество отдает дань самому популярному виду спорта в мире, который для многих стал стилем жизни.
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В современной трактовке футбол впервые появился в Англии, в XIX веке, хотя доказательства упоминаний об игре, похожей на футбол, были найдены на многие столетия раньше. Впрочем, первые правила и регламент игры, которым сейчас увлекаются миллионы людей по всему миру, были введены только в 1863 году. Считается, что первый международный футбольный матч состоялся в 1870 году между командами Англии и Шотландии. В 1900 году футбол стал полноправным олимпийским видом спорта.
Сейчас футбол – это не просто вид спорта, который закаляет силу воли и воспитывает характер, но увлечение, объединяющее людей не только из разных стран, но и континентов, ведь язык футбола не имеет границ. Популярность этой игры также подкрепляется ее доступностью и универсальностью – лучшие футболисты мира нередко являются выходцами из бедных районов и начинали свой футбольный путь во дворах, не слишком приспособленных к занятию спортом.
День футбола призван не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и объединять спортсменов и болельщиков, преданных этому виду спорта. В этот день мы присоединяемся к поздравлениям всем поклонникам "короля спорта" со Всемирным днем футбола!" – говорится в официальном заявлении клуба.
Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 30 очков.
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