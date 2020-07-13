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Динамо повторило антирекорд по количеству пенальти в собственные ворота – такого не было более 25 лет

08:51 - Читати українською
Динамо повторило антирекорд по количеству пенальти в собственные ворота – такого не было более 25 лет
Александрия – Динамо / Сайт киевлян

Динамо в матче с Александрией (2:2) существенно пополнило свой "багаж" из "привезенных" пенальти.

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

Киевляне получили в свои ворота еще два одиннадцатиметровых, которые стали шестым и седьмым в текущем сезоне УПЛ, информирует официальный сайт "бело-синих".

Александрия – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Таким образом Динамо повторило свой антирекорд по количеству пенальти для соперников. Последний раз такое случалось в сезоне 1993/94. Тогда оппоненты столичного гранда реализовали четыре "точки" из семи, зато в нынешнем розыгрыше удары значительно более точные – шесть из семи.

Добавим, что впереди у Динамо еще матчи против Зари и Колоса, поэтому существует риск оформления абсолютного антирекорда.

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