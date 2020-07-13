Динамо повторило антирекорд по количеству пенальти в собственные ворота – такого не было более 25 лет

Динамо в матче с Александрией (2:2) существенно пополнило свой "багаж" из "привезенных" пенальти.

Киевляне получили в свои ворота еще два одиннадцатиметровых, которые стали шестым и седьмым в текущем сезоне УПЛ, информирует официальный сайт "бело-синих".

Александрия – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Таким образом Динамо повторило свой антирекорд по количеству пенальти для соперников. Последний раз такое случалось в сезоне 1993/94. Тогда оппоненты столичного гранда реализовали четыре "точки" из семи, зато в нынешнем розыгрыше удары значительно более точные – шесть из семи.

Добавим, что впереди у Динамо еще матчи против Зари и Колоса, поэтому существует риск оформления абсолютного антирекорда.

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