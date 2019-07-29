"Динамо потрібно повертати собі чемпіонство", – Бєсєдін назвав амбітні плани після перемоги у Суперкубку України

Нападник Динамо Артем Бєсєдін вірить, що успіх у Суперкубку України супроводжуватиме киян протягом всього сезону.

"У нас уже выбора другого нет: надо возвращать и чемпионство, и Кубок, и демонстрировать хорошую игру. Надо играть для болельщиков и для самих себя. Играть и доказывать своей игрой, что мы лучше.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Мы хорошо поработали на сборах, но официальные матчи – это официальные матчи. Скоро чемпионство, поэтому расслабляться нельзя.

Когда Динамо или Шахтер выиграет Лигу чемпионов? Эти клубы сделают все в еврокубках, чтобы не упасть лицом в грязь. Уверен, что мы и Шахтер достойно выступим в еврокубках. А выиграть ЛЧ – будем стараться. Я реалист, шансы невелики. Поэтому надо просто дойти как можно дальше и показать хорошую игру", – цитирует Беседина Tribuna.com.

Напомним, благодаря голам Бурды и Гармаша Динамо сумело минимально обыграть Шахтер (2:1) в рамках Суперкубка Украины.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче