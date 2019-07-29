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"Динамо потрібно повертати собі чемпіонство", – Бєсєдін назвав амбітні плани після перемоги у Суперкубку України

00:50 22 Читати українською
"Динамо потрібно повертати собі чемпіонство", – Бєсєдін назвав амбітні плани після перемоги у Суперкубку України
Віктор Циганков та Артем Бєсєдін / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін вірить, що успіх у Суперкубку України супроводжуватиме киян протягом всього сезону.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"У нас уже выбора другого нет: надо возвращать и чемпионство, и Кубок, и демонстрировать хорошую игру. Надо играть для болельщиков и для самих себя. Играть и доказывать своей игрой, что мы лучше.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Мы хорошо поработали на сборах, но официальные матчи – это официальные матчи. Скоро чемпионство, поэтому расслабляться нельзя.

Когда Динамо или Шахтер выиграет Лигу чемпионов? Эти клубы сделают все в еврокубках, чтобы не упасть лицом в грязь. Уверен, что мы и Шахтер достойно выступим в еврокубках. А выиграть ЛЧ – будем стараться. Я реалист, шансы невелики. Поэтому надо просто дойти как можно дальше и показать хорошую игру", – цитирует Беседина Tribuna.com.

Напомним, благодаря голам Бурды и Гармаша Динамо сумело минимально обыграть Шахтер (2:1) в рамках Суперкубка Украины.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче

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Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины
28 июля
1868
Теги
Суперкубок Украины Артем Беседин Артем Беседин Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер
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