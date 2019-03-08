Динамо потерпело первое за более 6 лет разгромное поражение в еврокубках

Киевское Динамо накануне крупно уступило лондонскому Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Поражение на Стэмфорд Бридж стала знаковым для "бело-синих".

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Динамо впервые разгромно проиграло в еврокубках, начиная с сезона 2012/13. В сентябре 2012 года под руководством Юрия Семина киевляне проиграли французскому Пари Сен-Жермен на выезде (1:4) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что Динамо пропустило от Челси трижды. Забивали Педро, Виллиан и Хадсон-Одой.

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