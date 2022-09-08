У Мирчи Луческу возникла серьезная дилемма касательно выбора состава на игру первого тура Лиги Европы в Стамбуле. В распоряжении главного тренера Динамо нет ни одного здорового форварда.

Фенербахче – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Артем Беседин и Владислав Ванат не смогут сыграть с Фенербахче из-за травм. Оба прибыли в Стамбул, но команде таки не помогут. Это единственные номинальные нападающие "бело-синих", сообщает Динамо Киев Inside.

Соответственно, позицию форварда будет закрывать кто-нибудь из полузащитников. Или же Мирча Луческу использует схему с "фальшивой девяткой". Ждать решения главного тренера осталось недолго, ведь матч Фенербахче – Динамо Киев стартует уже в 19:45.

Фенербахче – Динамо: анонс матча Лиги Европы