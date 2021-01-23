На сегодняшний день были проведены обследования двум футболистам, у которых есть травмы и жалобы. Беньямину Вербичу сделали МРТ, которая выявила повреждение мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления при такой травме составляет от двух до трех недель. Надеемся, что выздоровление Вербича произойдет гораздо быстрее и мы встретимся уже на сборе в Турции. Возможно, он будет участвовать в подготовке не в полном объеме, но сможет тренироваться и восстанавливаться.

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У Тудора Бэлуцэ были жалобы на боли в пятой плюсневой кости, его рентген-обследование показало начальную стрессовую фрактуру, то есть изменение в структуре самой кости под нагрузкой. Ему наложили лангету, в течение шести недель он должен носить ее и использовать костыли, а дальше будем следить за динамикой реабилитации", – рассказал Шморгун в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что завтра команда Луческу проведет заключительный спарринг на сборах в ОАЭ – соперником киевлян станет сборная Иордании.

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