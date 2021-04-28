Операция 19-летнего игрока сложилась успешно, он уже вернулся в Киев, сообщает официальный сайт клуба.

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Нещерету понадобилось хирургическое вмешательство из-за травмы плеча. Ориентировочный срок восстановления – три месяца. Это означает, что молодой голкипер вернется к полноценной работе лишь в начале следующего сезона.

К слову, в текущей кампании Нещерет провел за первую команду Динамо 4 матча, пропустил 6 мячей. Особенно запомнилось его выступление в гостевом матче ЛЧ против Барселоны, в котором голкипер совершил несколько фанатастичних сейвов, хотя и не спас от поражения (1:2).

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