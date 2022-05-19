Франкфуртский Айнтрахт в серии послематчевых пенальти одолел Рейнджерс и вместе с титулом получил право сыграть в группе Лиги чемпионов. Следовательно, в квалификации к групповому турниру произойдут некоторые изменения.

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Нас прежде всего интересует влияние на путь Динамо. Киевляне следующий еврокубковый сезон начнут со второго раунда квалификации Лиги чемпионов без гарантированного места в группе любого еврокубка, информирует Telegram-канал Рейтинги – посевы – коэффициенты.

Динамо будет сеяным во время жеребьевки, которая состоится 14/15 июня. Также у украинского клуба будет преимущество и в третьем раунде, если он туда пройдет. А вот в решающем раунде плей-офф киевляне точно будут насеянными.

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