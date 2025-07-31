"Футбол 24" разобрал матч Динамо против Хамрун Спартанс (3:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сумело преодолеть второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов, одержав победу над мальтийским Хамрун Спартанс.

Украинские клубы попали в еврокубковый рейтинг по интересному показателю – рядом Сербия и Беларусь

Ответный матч закончился с точно таким же счетом, как и первая встреча – 3:0. Общий итог 6:0 – в пользу чемпионов Украины. Таким образом "бело-синие" гарантировали себе место в основном раунде еврокубков. Речь о групповом этапе Лиги Конференций.

Чтобы пробиться в основной раунд ЛЧ, киевлянам необходимо пройти победителя пары Пафос-Маккаби (первый матч завершился ничьей 1:1) и впоследствии преодолеть раунд плей-офф. Тарас Котив проанализировал игру полурезервного состава киевлян в Люблине.