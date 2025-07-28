– Какая ситуация с травмами? Перед первым матчем были несколько игроков, которые не попали в заявку.

– К сожалению, продолжают лечиться Анхель Торрес и Валентин Рубчинский. У Валентина вообще очень непростая травма. Мы вынуждены были его отправить в Киев, чтобы он там проходил обследование и лечение.

Клуб, который выигрывал Лигу чемпионов, предложил 15 миллионов за звезду Динамо

У него рецидив травмы ахиллова сухожилия, и он в ближайшее время не сможет нам помочь. Он должен определенное время находиться в специальном жестком лангете для того, чтобы минимум нагрузки было на голеностоп. И это минус один игрок, я думаю, что на ближайшие несколько недель точно. Если не месяц.

Анхель Торрес восстанавливается, восстановление проходит своим путем, но нужно выдержать определенные сроки, чтобы он вернулся в группу. И, к сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждения, и чтобы не сделать хуже, мы вынуждены его оставить вне заявки на игру, – рассказал Александр Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол+пас