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Динамо потеряло Каргбо из-за травмы – новичок киевлян не падает духом и уже пишет на украинском

15:21 111 Читати українською
Динамо потеряло Каргбо из-за травмы – новичок киевлян не падает духом и уже пишет на украинском
Ибрагим Каргбо / Сайт Динамо

Повреждение форварда Динамо Ибрагима Каргбо оказалось довольно серьезным.

Бельгиец получил травму внутренней боковой связки колена, информирует официальный сайт Динамо.

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Каргбо прописали консервативное лечение, которое продлится около 4 недель. Мощный форвард стал главным героем заключительного спарринга первого этапа сборов Динамо – в его активе победный дубль в ворота Кайрата (2:0). Проблемы со здоровьем не сломили боевой настрой Каргбо. "Я вернусь сильнее", – написал на украинском языке 20-летний легионер в Instagram.

Напомним, Каргбо перешел в киевский гранд в начале декабря бесплатно. Предыдущим его клубом был бельгийский Льерс, за который форвард, выступая на правах аренды, сыграл 10 матчей и забил 2 гола в третьей по силе лиге Бельгии.

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Я повернусь сильнішим #32

Допис, поширений KARGBO JUNIOR OJ.32✞ (@ibrahimjunior25)

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Теги
Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Динамо Киев Динамо Киев Зимние сборы
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