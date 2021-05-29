Динамо потеряло еще одного холостяка – защитник сборной Украины женился на любимой
10:16 - Читати українською
Защитник "бело-синих" Александр Тымчик пошел под венец.
Защитник Динамо Александр Тымчик и его жена Карина Подолян провели свадебную церемонию.
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Действо состоялось на берегу Киевского водохранилища, а среди присутствующих было много известных футболистов. Гостей развлекал певец Иван NAVI. 24-летний футболист успел жениться в паузе между сборами национальной команды. Сейчас игрок находится в Харькове и готовится к Евро-2020.
К слову, футболист сделал предложение девушке еще в октябре прошлого года.
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