Защитник Динамо Александр Тымчик и его жена Карина Подолян провели свадебную церемонию.

Трубин стал "жертвой" техничных Тымчика и Шапаренко – видео с тренировки сборной Украины

Действо состоялось на берегу Киевского водохранилища, а среди присутствующих было много известных футболистов. Гостей развлекал певец Иван NAVI. 24-летний футболист успел жениться в паузе между сборами национальной команды. Сейчас игрок находится в Харькове и готовится к Евро-2020.

К слову, футболист сделал предложение девушке еще в октябре прошлого года.

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