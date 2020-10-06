Очаровательная девушка Карина в ближайшее время станет женой Александра Тымчика, о чем сообщил сам "виновник" события в Instagram.

Динамо подписало новые контракты с тремя защитниками

23-летний защитник Динамо сделал предложение своей возлюбленной, подкрепив свои намерения роскошным букетом роз и кольцом. Красавица ответила утвердительно.

Напомним, наставник Динамо Мирча Луческу летом вернул Тымчика из аренды в Заре, после чего защитник уже успел дебютировать за национальную команду Украины.

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