Первый спарринг на сборах в ОАЭ принес не только негатив в виде поражения. Сразу двое футболистов Динамо занимаются вне общей группы из-за проблем со здоровьем.

Полузащитники Тудор Белуце и Миккел Дуэлунд не смогли принять участие в сегодняшней утренней тренировке киевлян. Оба полузащитника выполняли только беговую работу из-за повреждений. При этом датчанин травмировался именно во вчерашнем товарищеском матче против Легии, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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О приблизительном сроке восстановления обоих легионеров пока не сообщается. В то же время на утренней тренировке во вторник Мирча Луческу получил и хорошие новости. Александр Тымчик и Николай Шапаренко, которые в первые дни сбора работали индивидуально, занимались в общей группе вместе с партнерами. Правда, их восстановление не будут форсировать – не исключено, что вечером оба снова будут тренироваться отдельно.

Напомним, Динамо проиграло Легии первый спарринг на сборах в ОАЭ. Второй контрольный матч подопечные Мирчи Луческу проведет 21 января против солигорского Шахтера.

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