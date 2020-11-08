Положительный результат теста получил полузащитник "бело-синих" Александр Андриевский, информирует Динамомания. Игрок стал 13-м в составе команды Луческу, у кого обнаружили коронавирус.

Шахтер объявил результаты внепланового тестирования на COVID-19 перед поединком с Динамо

Ранее сообщалось о положительных тестах у Владимира Шепелева и Богдана Леднева – они присоединились к Цитаишвили, Гармашу, Дуэлунду, Караваеву, Бэлуцэ, Супряге, Шапаренко, Бущану, Бойко и Миколенко на карантине.

К слову, в составе Шахтера нет ни одного инфицированного футболиста перед Классическим. Болезнь подхватил только генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало в 17:00.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ