"Виктор остается в Динамо. У него есть год контракта. С возможностью пролонгировать его или доработать до лета. Официального предложения наш клуб не получал.

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На словах – прозвучала инициатива агента игрока Пере Гвардиолы. Мол, Цыганкова хочет Жирона. Финальное предложение – 10 млн в несколько траншей, растянутых на два года. Я вежливо поблагодарил, но отказал.

Я считаю, что лидер Динамо не может покидать команду в последний день трансферного окна таким образом. Как будто он товар, о котором упомянули в последнюю секунду. Согласиться на это можно было только при условии, что речь идет о топ-команде. Жирона – пусть и клуб из "Сити групп" – к таким не относится. Это решение было принято сознательно с пониманием возможных потерь.

Мы очень любим и уважаем Виктора. У него будет время, чтобы своей игрой в Лиге Европы и в УПЛ доказать, что он достоин того, к чему стремится. Мы будем вести с ним переговоры о продлении контракта, но не собираемся уговаривать или принуждать насильно. Он – не раб Динамо. Пусть поступает так, как считает нужным.

Я не боюсь потерять игрока. Я вообще ничего не боюсь, и на шантажи и ультиматумы не реагирую. В жизни бывает всякое. Мы помним случай с Ярмоленко и помним с Коноплянкой... Все люди разные, но каждый имеет свое право", – сказал Суркис в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, СМИ приписывали интерес к Цыганкову со стороны Севильи, Вильярреала и ПСВ.

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