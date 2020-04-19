Динамо посоветуется с другими клубами УПЛ относительно сокращения зарплат футболистам

Президент киевского Динамо Игорь Суркис хочет, чтобы клубы УПЛ приняли совместное решение относительно урегулирования выплат игрокам во время пандемии коронавируса.

"Мы с партнерами, брат немного помогает, сделаем все, чтобы у нас футбол, во всяком случае Динамо, продолжал существовать.

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Мы получили официальный документ от ФИФА, где есть только рекомендательные вещи, не силовые. Он о том, что можно садиться и на время карантина договариваться со своими футболистами о снижении зарплат. Это или 50%, или 30%, или 70%. Я свяжусь со своими коллегами, президентами клубов, мы посоветуемся, чтобы не было такого, чтобы кого-то ломать через колено. Будем принимать решение.

Если бы чемпионат остановился на один месяц, то не стоило бы вообще об этом говорить. Как я вижу, что это еще месяца полтора-два. Получили письмо, можно поднимать эти вопросы. Мы как люди, которые считают деньги, будем работать в этом направлении", – сказал Суркис в эфире программы Великий футбол.

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