Полузащитник Самба Диалло не входит в планы главного тренера киевлян Александра Шовковского. Даже в статусе игрока ротации. Исходя из этого, клуб намерен избавиться от игрока.

Динамо летом избавится от легионера из Венесуэлы – Шовковскому он не нужен

По данным INSIDE UPL, летом Динамо будет искать игроку новый клуб, который захочет его себе в аренду, но обязательно с опцией выкупа.

С сентября 2024 года 22-летний Диалло играет на правах аренды за Хапоэль из Иерусалима. В нынешнем сезоне он провел за команду во всех турнирах 19 матчей, забил 3 гола.

Самба Диалло имеет с Динамо контракт до 31 декабря 2026 года.

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