Встреча Оболонь – Динамо состоится днем ранее, сообщает официальный сайт "бело-синих".

УПЛ 2023/24 официально стартовала – зверский подкат на первой минуте и промах с метра в дерби Оболони против Колоса

Столичное дерби предварительно было запланировано на 5 августа, но сместилось на 4-е. Клубы пришли к обоюдному согласию и обратились в Премьер-лигу с соответствующей просьбой. Время и место остались неизменными – 17:00 на Оболонь Арене.

Напомним, Динамо начало чемпионат с разгрома Миная (4:1), а новичок элиты расписал нулевую ничью с Колосом.

Динамо разгромило Минай в огненном матче УПЛ – дубль Ваната, 2 удаления, привозы дебютанта и отчаяние Ярмоленко