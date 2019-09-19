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Динамо дозаявило Шапаренко, Миколенко и еще нескольких игроков на Лигу Европы

17:35 25 Читати українською
Динамо дозаявило Шапаренко, Миколенко и еще нескольких игроков на Лигу Европы
Динамовская молодежь / Официальный сайт клуба

Динамо расширило свою заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы 2019/20. Молодые игроки киевского клуба присоединились к исполнителям из списка А.

 

Окончательный перечень футболистов Динамо, которые смогут сыграть в Лиге Европы, появился на официальном сайте УЕФА.

Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы – Шапаренко и Миколенко вне списка

Из списка Б штаб Алексея Михайличенко выбрал шестерых игроков: вратари Владислав Кучерук и Руслан Нещерет, защитники Виталий Миколенко и Денис Попов, а также полузащитники Георгий Цитаишвили и Николай Шапаренко. Напомним, Кучерук, Попов и Цитаишвили стали победителями чемпионата мира U-20 этого года, а Миколенко и Шапаренко уже имеют немалый опыт выступлений за основную команду и даже сборную Украины.

Напомним, Динамо начнет свои выступления в Лиге Европы 2019/20 уже сегодня – киевляне будут принимать шведский Мальме в 19:55.

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