Динамо дозаявило Шапаренко, Миколенко и еще нескольких игроков на Лигу Европы

Динамо расширило свою заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы 2019/20. Молодые игроки киевского клуба присоединились к исполнителям из списка А.

Окончательный перечень футболистов Динамо, которые смогут сыграть в Лиге Европы, появился на официальном сайте УЕФА.

Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы – Шапаренко и Миколенко вне списка

Из списка Б штаб Алексея Михайличенко выбрал шестерых игроков: вратари Владислав Кучерук и Руслан Нещерет, защитники Виталий Миколенко и Денис Попов, а также полузащитники Георгий Цитаишвили и Николай Шапаренко. Напомним, Кучерук, Попов и Цитаишвили стали победителями чемпионата мира U-20 этого года, а Миколенко и Шапаренко уже имеют немалый опыт выступлений за основную команду и даже сборную Украины.

Напомним, Динамо начнет свои выступления в Лиге Европы 2019/20 уже сегодня – киевляне будут принимать шведский Мальме в 19:55.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак