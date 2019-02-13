Динамо попало в топ-20 самых культовых команд в истории футбола по версии France Football

France Football опубликовал список из 20 клубов, в который попали наиболее культовые футбольные команды в истории футбола.

В этот рейтинг попали клубы, которые в свое время внесли свой вклад в развитие игры или отличились выдающимися достижениями.

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Первым стал голландский Аякс. На втором месте оказался мадридский Реал, а замыкает тройку Ливерпуль. Киевское Динамо занимает 17-е место.

Напомним, Динамо дважды выигрывало Кубок обладателей кубков (1975, 1986) и однажды Суперкубок УЕФА (1975). Еще трижды киевляне пробивались в полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов (1977, 1987, 1999).

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