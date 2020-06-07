Динамо помогло собрать деньги на нужды онкобольных детей

В рамках акции "Стань кумиром", которая была приурочена к Международному дню защиты детей, футболисты киевского клуба помогли собрать средства на лечение онкобольных пациентов.

Динамо присоединились к акции, выставив на специальный аукцион фирменные мячи с автографами игроков команды. Также фанаты имели возможность заказать специальное видеопоздравление от Сергея Сидорчука, Георгия Бущана и Александра Караваева, информирует официальный сайт киевского клуба.

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Именно мячи стали одними из самых популярных лотов на аукционе. За три дня акции было собрано 112 484 гривны. Все собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, находящихся на лечении от рака в национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Также в акции приняли участие известный теннисист Сергей Стаховский, олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Пидгрушная, а также ряд других спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

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