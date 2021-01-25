Гент пытается увеличить цену на Романа Яремчука, ведь не все потенциальные деньги за украинца достанутся бельгийскому клубу, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

Рома начала активные переговоры по Яремчуку – бельгийское СМИ назвало сумму возможного трансфера

Динамо рассчитывает на 30% от перепродажи своего воспитанника, что было прописано в трансферной сделке между киевлянами и бельгийцами. Напомним, в 2017-м Гент приобрел Романа у "бело-синих" за 2 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 18 матчей, в которых отличился 10-ю голами и тремя ассистами.

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