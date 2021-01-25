Динамо получит значительный процент от будущей продажи Яремчука
21:18 - Читати українською
Киевский клуб также заинтересован в трансфере нападающего Гента Романа Яремчука.
Гент пытается увеличить цену на Романа Яремчука, ведь не все потенциальные деньги за украинца достанутся бельгийскому клубу, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.
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Динамо рассчитывает на 30% от перепродажи своего воспитанника, что было прописано в трансферной сделке между киевлянами и бельгийцами. Напомним, в 2017-м Гент приобрел Романа у "бело-синих" за 2 млн евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 18 матчей, в которых отличился 10-ю голами и тремя ассистами.
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