"Родригес не хотел оставаться в Динамо. Его выгодно продали, форвард перешел в Труа на правах аренды с пунктом обязательного выкупа за 4,5 млн евро. Это хороший бизнес.

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Луческу настаивал на том, чтобы избавиться от Жерсона", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, в 2019-м Динамо подписало Родригеса за 2 млн евро. Люксембургский форвард выделялся своим вспыльчивым характером, за что нередко попадал в скандалы.

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