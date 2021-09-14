Динамо получит за Жерсона 4,5 млн евро – Цыганык раскрыл детали трансфера скандального форварда киевлян
08:00 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык сообщил причины ухода нападающего Динамо Жерсона Родригеса в чемпионат Франции.
"Родригес не хотел оставаться в Динамо. Его выгодно продали, форвард перешел в Труа на правах аренды с пунктом обязательного выкупа за 4,5 млн евро. Это хороший бизнес.
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Луческу настаивал на том, чтобы избавиться от Жерсона", – сказал журналист в программе Цыганык Live.
Напомним, в 2019-м Динамо подписало Родригеса за 2 млн евро. Люксембургский форвард выделялся своим вспыльчивым характером, за что нередко попадал в скандалы.
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