Похоже, трансфер Владислава Супряги в Сампдорию – это только вопрос ближайшего времени.

Сампдория заплатит Динамо 500 тысяч евро за аренду форварда киевлян Владислава Супряги, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Если итальянский клуб захочет воспользоваться опцией выкупа игрока, то "бело-синие" получат еще 7,5 млн евро. В настоящее время стороны оформляют документы на трансфер 21-летнего нападающего.

У Владислава нет постоянного места в команде Мирчи Луческу. В нынешнем сезоне Супряга провел всего 6 матчей, и результативными действиями не отмечался.

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