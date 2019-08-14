Динамо получит первый посев в группе Лиги Европы – киевляне составят компанию европейским грандам

Украинский гранд уже знает свое место при жеребьевке второго еврокубка.

Динамо попадет в первую корзину при определении групп Лиги Европы, информирует Команда №1.

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После вылета в квалификации Лиги чемпионов от Брюгге вице-чемпионы Украины продолжат свой путь во втором евротурнире. При жеребьевке группового этапа они получат самый высокий посев. Подобным могут похвастаться признанные гранды европейского футбола – Манчестер Юнайтед, Арсенал, Рома, Порту, Спортинг. Эти команды точно не станут соперниками киевлян в группе Лиги Европы.

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К слову, другим украинским представителям во втором еврокубке повезет меньше – Александрия, скорее всего, будет в четвертой корзине, такая же участь может постигнуть Зарю и Мариуполь, если они преодолеют квалификацию ЛЕ.