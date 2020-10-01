Динамо получит 250 тысяч евро, если Галатасарай получит путевку в групповой этап Лиги Европы, сообщает Gsgazete.

Динамо получило очередную часть бонусов за трансфер Беланда

Это связано с очередным пунктом Беланда в контракте с турецким клубом. Добавим, что летом Галатасарай выплачивал 250 тысяч евро киевскому клубу за то, что Беланда достиг отметки в 25 сыгранных матчей в прошлом сезоне. Напомним, марокканец перешел в Галатасарай в июле 2017 за 8 млн евро.

Поединок между Галатасараем и шотландским Рейнджерс состоится уже сегодня, начало в 21:45. Интересно, что плей-офф в групповой этап Лиги Европы состоит из одного матча.

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