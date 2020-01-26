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Динамо получит компенсацию за Самбрано – защитник близок к переходу в Бока Хуниорс

10:49 66 Читати українською
Динамо получит компенсацию за Самбрано – защитник близок к переходу в Бока Хуниорс
Карлос Самбрано / фото из открытых источников

Защитник Динамо Карлос Самбрано в ближайшие дни может стать игроком аргентинского Бока Хуниорс.

Динамо настояло на трансферном платеже, откуда готово отнять некоторую задолженность по зарплате перуанца, сообщает журналист ESPN Эмилиано Радди. Ожидается, что Бока Хуниорс пойдет на такие условия и в ближайшие дни о переходе объявят официально.

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Напомним, в начале 2018 Самбрано подписал контракт с Динамо на 3 года. С тех пор он так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян. Ранее на игрока сборной Перу претендовали Альянса из Лимы и клубы МЛС.

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