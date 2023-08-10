Динамо получило звездного комментатора на матч Лиги конференций
08:30 - Читати українською
Поединок квалификации Лиги конференций между Динамо и Арисом прокомментирует звезда шоу-бизнеса.
Комментатором матча Арис – Динамо станет Владимир Дантес, сообщает официальная страница киевлян в Facebook.
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Напомним, что уже сегодня встретятся Арис и Динамо, начало в 21:15. Ответный матч запланирован на 17 августа.
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