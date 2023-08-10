Поединок квалификации Лиги конференций между Динамо и Арисом прокомментирует звезда шоу-бизнеса.

Комментатором матча Арис – Динамо станет Владимир Дантес, сообщает официальная страница киевлян в Facebook.

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Певец и телеведущий попробует свои силы в новом амплуа на YouTube-канале киевлян.

Напомним, что уже сегодня встретятся Арис и Динамо, начало в 21:15. Ответный матч запланирован на 17 августа.

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