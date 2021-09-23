Киевский клуб узнал наказание от КДК УАФ по мотивам ненадлежащего поведения болельщиков во время матча 8-го тура УПЛ против Александрии.

Во время поединка Динамо – Александрия (1:0), который состоялся 18 сентября в Киеве, фанаты "бело-синих" избили других болельщиков на трибунах НСК Олимпийский.

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На заседании 23 сентября КДК УАФ принял решение о наказании киевского клуба. Следующие два домашних матча УПЛ (против Шахтера и СК Днепр-1) команда Мирчи Луческу сыграет с частично закрытыми секторами (41 и 43), информирует официальный сайт УАФ.

Также "бело-синих" обязали оплатить обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен. А еще КДК УАФ применил к Динамо санкцию в виде проведения домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона 2021/2022.

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