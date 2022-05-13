Динамо получило улучшенный посев в квалификации Лиги чемпионов – встреча с Яремчуком возможна только в плей-офф
Динамо получит менее статусных соперников в начале своего пути в следующем сезоне еврокубков.
Киевляне точно будут сеяными не только во втором раунде квалификации ЛЧ, но и в потенциальном третьем, информирует Telegram-канал Рейтинги – посіви – коефіцієнти.
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Это значит, что Динамо избежит некоторых сильных соперников, среди которых Бенфика Романа Яремчука. Более того, Динамо может быть сеяным и в раунде плей-офф. Для этого нужно, чтобы Рейнджерс выиграл Лигу Европы, а Марсель не финишировал третьим в чемпионате Франции.
Напомним, чемпионат Украины пришлось признать завершенным по итогам 18 туров. Шахтер тоже должен был играть в квалификации, но вышел в групповой этап ЛЧ напрямую благодаря дисквалификации российских команд.
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