В понедельник, 1 сентября, состоялась жеребьевка второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА. Юношеская команда Динамо, которая является действующим чемпионом Украины в лиге U-19, сыграет два матча с представителем Швеции Броммапойкарной. Об этом информирует официальный сайт Динамо.
Первый матч противостояния состоится 22 октября, а второй – 5 ноября.
Победитель нашей пары в третьем раунде "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА сыграет с победителем пары Хиберниан (Шотландия) – 2 Коррику (Косово).
