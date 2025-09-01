В Юношеской Лиге УЕФА Динамо сыграет с Броммапойкарной.

В понедельник, 1 сентября, состоялась жеребьевка второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА. Юношеская команда Динамо, которая является действующим чемпионом Украины в лиге U-19, сыграет два матча с представителем Швеции Броммапойкарной. Об этом информирует официальный сайт Динамо.

Первый матч противостояния состоится 22 октября, а второй – 5 ноября.

Победитель нашей пары в третьем раунде "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА сыграет с победителем пары Хиберниан (Шотландия) – 2 Коррику (Косово).

