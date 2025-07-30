Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации, Ответный матч

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр) – 0:1 (первая игра – 1:1)

Гол: Жажа, 40

Удаление: Мелика, 30 (Маккаби, красная карточка)

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Маккаби и Пафос после первого поединка сохраняли одинаковые шансы на проход в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Прошлонедельная игра на Кипре завершилась боевой ничьей со счетом 1:1, а ответный матч из-за военных действий на территории Израиля проходил в Сербии, поэтому особой болельщицкой поддержки номинальные хозяева не имели.

Уже на 13-й минуте произошло событие, которое непосредственно повлияло на итог матча. Голкипер Маккаби Йоав Герафи получил травму и вместо него вышел Офек Мелика, который, в результате, стал антигероем встречи. Однако обо всем по порядку. На 14-й минуте Дор Перец вывел израильтян вперед, однако арбитр после просмотра VAR взятие ворот отменил из-за офсайда.

На 30-й минуте вратарь Маккаби за грубый фол увидел перед собой прямую красную карточку и наставнику телявцев пришлось выпускать уже третьего голкипера. Рой Мишпати заменил форварда команды Дора Тургемана и в конце тайма пропустил гол – Жажа ударом в левую девятку не оставил шансов киперу.

Через мгновение бразильский форвард оказался на газоне в штрафной соперника и требовал пенальти, однако арбитр не дал нападающему шанса оформить дубль. Мог забивать и Мислав Оршич, но со штрафного стрельнул по воробьям.

После перерыва киприоты продолжили контролировать игру, мастерски используя численное большинство и обстреливая ворота израильтян. Ряд замен у Маккаби освежил игру и номинальные хозяева имели несколько моментов, чтобы сравнять. Героем мог стать Перец, который на 88-й минуте имел роскошный шанс перевести игру в овертайм, но с близкого расстояния головой замкнул навес в штрафную мимо стойки.

Как следствие, Пафос по итогам двух матчей проходит дальше и будет соперником Динамо на пути к плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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