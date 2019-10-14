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Динамо получило солидную сумму от Галатасарая за интересный пункт в контракте Беланды

12:24 138 Читати українською
Динамо получило солидную сумму от Галатасарая за интересный пункт в контракте Беланды
Юнес Беланда / Neuck

Бывший полузащитник Динамо Юнес Беланда продолжает приносить деньги "бело-синим", выступая в составе Галатасарая.

Динамо получило 500 тысяч евро от Галатасарая в качестве бонуса за трансфер Беланда, сообщает Sabah.

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В контракте о переходе марокканца в стамбульский клуб летом 2017 есть пункт, согласно которому Галатасарай обязан выплатить киевлянам 500 тысяч евро, если игрок проведет 75 матчей.

Напомним, летом 2017 Динамо получило за трансфер Беланды 8 млн евро, а возможные бонусы составляют 2 млн евро. С учетом бонусных выплат Динамо уже получило 9,75 млн евро за Юнеса.

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Динамо Киев Динамо Киев Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай Турция
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