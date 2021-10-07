Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял несколько решений о нарушениях на поединках УПЛ и Первой лиги.

КДК УАФ на своем заседании решил наказать Динамо за "ненадлежащую организацию матча" 2-го тура УПЛ против Вереса, сообщает официальный сайт учреждения. Киевский клуб обязан выплатить 200 тысяч гривен.

Динамо попросило прощения у своих фанатов – трибуны "подарили" кучу скандалов на матче с Вересом

Также КДК УАФ дисквалифицировал наставника Волыни Альберта Шахова на 2 поединка, а луцкий клуб должен заплатить 25 тысяч грн. Кроме этого, Кривбасс и Металлист из-за поведения своих фанатов на поединке 10-го тура Первой лиги должны заплатить 100 и 50 тысяч соответственно.

Напомним, поединок между Динамо и Верес оказался щедрым на фанатские скандалы. Ультрас киевлян вывесили провокационный баннер в адрес Шахтера, а также успели подраться со стюардами.

Команда свободных агентов 2021 – они забивали за сборную Украины, Динамо, Шахтер, покоряли ЛЧ, отказывались от России