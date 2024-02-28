Киевская городская военная администрация предоставила Динамо разрешение на проведение матчей со зрителями, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Отмечается, что количество билетов в продаже будет ограниченным, а доступными будут пять секторов. При этом не сообщается максимально разрешенное количество болельщиков. Таким образом, уже на игре против Черноморца (2 марта) можно будет увидеть матч Динамо со стадиона. Билеты будут стоить 200, 300 и 400 гривен, в зависимости от выбранного сектора.

К слову, поединок Динамо – Черноморец состоится на стадионе Динамо имени В. Лобановского 2 марта, начало в 15:30.

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