Бразильский клуб Коритиба выплатил Динамо кругленькую сумму за своего футболиста, чтобы избежать трансферного бана.

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Киевляне получили 460 тысяч евро долга за своего экс-защитника Леандро Алмейду, сообщает официальный сайт южноамериканской команды.

Коритиба приобрела у Динамо футболиста в январе 2013 года за почти 1 млн евро, а когда через два года продала его в Палмейрас – не выплатила киевлянам их процент от трансфера (Динамо принадлежало 50% прав на игрока). Как следствие, "бело-синие" подали иск в ФИФА и бразильцы, под угрозой запрета регистрировать новых футболистов, вынуждены были рассчитаться с долгами.

Напомним, Леандро перешел в Динамо из Атлетико Минейро в июле 2009 года за 4,5 млн евро. С киевлянами бразилец трижды становился вице-чемпионом Украины и однажды финалистом Кубка страны. Сейчас Алмейда выступает за Хибернианс в чемпионате Мальты.

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