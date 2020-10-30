Динамо получило первый платеж за бразильца, которого Луческу хочет вернуть в Киев
Бразильский Коринтианс начал выплачивать Динамо деньги за аренду Сидклея.
Бразильский клуб уже перевел на счета Динамо 250 тысяч евро, чтобы киевляне отозвали свой иск из ФИФА, сообщает Gazeta Esportiva.
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По информации источника, теперь Коринтианс должен заплатить Динамо еще 250 тысяч. Более того, руководство бразильского клуба планирует осуществить платеж на следующей неделе, о чем и было сообщено украинскии коллегам.
Первоначально ожидалось, что Коринтианс переведет на счет Динамо 500 тысяч евро четырьмя платежами, но из-за пандемии коронавируса бразильский клуб не стал этого делать. Тогда киевляне решили обратиться в ФИФА, и только после этого вопрос с долгом был решен.
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