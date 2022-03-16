"В среду, 16 марта, в адрес президента Динамо Игоря Суркиса поступило официальное письмо от УЕФА. Союз предложил дату матча 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА Динамо – Спортинг, который должен был состояться 9 марта. Из-за войны в Украине единственным реалистичным вариантом является проведение поединка в апреле на нейтральном поле.

Динамо – Спортинг: киевляне начали подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА

Учитывая календарь турнира, который завершается финалами 22-25 апреля, УЕФА видит возможность организовать матч 1/8 финала против Спортинга на стадионе штаб-квартиры УЕФА в Ньоне. Это также касается четвертьфинала, в котором победитель пары будет играть против лиссабонской Бенфики. Даты матчей намечены на 16 и 19 апреля. Динамо приняло во внимание предложение УЕФА и ведет дальнейшие переговоры по реализации футбольного матча", – сообщает официальный сайт киевлян.

Добавим, что накануне юношеская команда Динамо совместно с украинскими футболистами основы возобновила тренировки под руководством Олега Гусева. Киевляне базируются на западе Украины.

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