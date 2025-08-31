Динамо и Шахтеру "рисуют" совершенно разные перспективы по итогам жеребьевки основного этапа Лиги конференций 2025/26.

Статистический ресурс Football Meets Data опубликовал свой рейтинг сложности соперников для каждого участника ЛК. Динамо и Шахтер оказались на разных полюсах.

Киевляне в топ-3 сложности, получив коэффициент 1510,3. Хуже только у шотландского Абердина и румынской Университати Крайовы.

Зато календарь Шахтера аналитики считают самым легким во всей Лиге конференций. Коэффициент сложности для "горняков" составил всего 1317,7.

Напомним, путь Динамо в основном этапе ЛК 2025/26 выглядит так: Кристал Пэлас (2 октября, дома), Самсунспор (23 октября, выезд), Зриньски (6 ноября, дома), Омония (27 ноября, выезд), Фиорентина (11 декабря, выезд), Ноа (18 декабря, дома).

Календарь Шахтера: Абердин (2 октября, выезд), Легия (23 октября, дома), Брейдаблик (6 ноября, дома), Шэмрок Роверс (27 ноября, выезд), Хамрун Спартанс (11 декабря, выезд), Риека (18 декабря, дома).

